Президент «Сьона» сообщил, что предоставил личный самолет для перелета Миранчука в Швейцарию

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе в клуб полузащитника Антона Миранчука.

«Мы все еще ведем переговоры с представителями Антона. Где сейчас Миранчук? Он сейчас в моем самолете, летит в Швейцарию», — сказал Константин «СЭ».

8 сентября Константин подтвердил интерес к Миранчуку. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Сьон» предложил 28-летнему россиянину 1,5 миллиона евро в год и контракт сроком на два сезона. 8 сентября футболист должен пройти медосмотр в Швейцарии.

28-летний Миранчук покинул «Локомотив» в связи с окончанием контракта по окончании сезона-2023/24.