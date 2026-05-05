Источник: Рейндерс может перейти из «Манчестер Сити» в одну из команд Серии А

Полузащитник «Манчестер Сити» Тиджани Рейндерс может покинуть команду в ближайшее трансферное окно, сообщает Football Insider.

По данным источника, 27-летним нидерландцем интересуются несколько итальяских клубов, включая «Ювентус».

В последнее время полузащитник получает все меньше игрового времени в «Манчестер Сити».

Футболист перешел в «Сити» из «Милана» в июне 2025 года за 55 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года.

В сезоне-2025/26 Рейндерс в 45 матчах забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 60 миллионов евро.

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