Полузащитник «Баварии» Горецка близок к переходу в «Милан»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка в ближайшее время станет игроком «Милана», сообщает журналист ESPN Хавьер Родригес Паскуаль.

По информации источника, «Милан» близок к завершению трансфера 31-летнего немца, у которого летом истекает контракт с мюнхенцами. В январе «Бавария» объявила о его уходе по окончании сезона.

Горецка перешел в «Баварию» из «Шальке» летом 2018 года. В этом сезоне 30-летний немец провел 45 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max