Футбол
Трансферы
Новости
Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Трансферы

8 мая, 08:44

Sky: «Барселона» заинтересована в Фофана

Павел Лопатко
Уэсли Фофана.
Фото Getty Images

«Барселона» рассматривает возможность приобретения спортивных прав на защитника «Челси» Уэсли Фофана, сообщает Sky Switzerland.

По данным источника, 25-летний француз был предложен клубу Примеры его представителями. Хотя суммы 30 миллионов евро было бы достаточно для трансфера, «Барселона» предпочла бы сначала аренду с правом последующего выкупа.

Фофана, который испытывает проблемы с травмами с момента перехода в «Челси» за 80 миллионов евро в 2022 году, сыграл в 17 матчах в стартовом составе в сезоне-2025/26. В общей сложности в 34 матчах он отметился 2 результативными передачами.

Контракт Фофана с «Челси» действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Барселона
ФК Челси
Читайте также
«Мой удар точно не был лаки-панчем!» Каким было единственное поражение в карьере Махачева
Что произошло за ночь 15 августа. Главное
В Госдуме посоветовали дарить учителям небольшие букеты на 1 сентября
Сборная России выиграла смешанную эстафету вольным стилем на ЧЕ
Вокруг Барко назревает скандал, к Карседо появились претензии, а Максименко сажают на лавку. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Балтикой»
Средства ПВО за ночь уничтожили 598 украинских дронов над регионами России
Популярное видео
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Источник: Палмер готов обсудить переход в «Манчестер Юнайтед»

«Бавария» заинтересована в трансфере полузащитника «Аталанты» Де Кетеларе
Новости
RSS RSS
Все новости