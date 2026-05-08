Sky: «Барселона» заинтересована в Фофана

«Барселона» рассматривает возможность приобретения спортивных прав на защитника «Челси» Уэсли Фофана, сообщает Sky Switzerland.

По данным источника, 25-летний француз был предложен клубу Примеры его представителями. Хотя суммы 30 миллионов евро было бы достаточно для трансфера, «Барселона» предпочла бы сначала аренду с правом последующего выкупа.

Фофана, который испытывает проблемы с травмами с момента перехода в «Челси» за 80 миллионов евро в 2022 году, сыграл в 17 матчах в стартовом составе в сезоне-2025/26. В общей сложности в 34 матчах он отметился 2 результативными передачами.

Контракт Фофана с «Челси» действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max