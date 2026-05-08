«Бавария» заинтересована в трансфере полузащитника «Аталанты» Де Кетеларе

Полузащитник «Аталанты» Шарль Де Кетеларе может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает журналист Саша Тавольери.

По информации источника, мюнхенцы в ближайшее время могут начать переговоры с «Аталантой». При этом сам 25-летний бельгиец уже дал предварительное согласие на переход. Ожидается, что условия контракта не станут проблемой.

Де Кетеларе выступает за «Аталанту» с 2023 года. Ранее он играл в «Милане» и «Брюгге». В этом сезоне полузащитник провел 39 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал семь результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Де Кетеларе в 35 миллионов евро. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до лета 2028 года.

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