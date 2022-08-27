«Боруссия», «Ливерпуль», «Арсенал» и «МЮ» интересуются О'Райлли из «Селтика»

Полузащитник «Селтика» Мэтт О'Райлли может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает ESPN.

По сведениям источника, на 21-летнего игрока молодежной сборной Дании претендуют несколько топ-клубов, в том числе дортмундская «Боруссия», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

О'Райлли выступает за «Селтик» с января 2022 года. В минувшем сезоне хавбек провел 20 матчей за шотландский клуб, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Также он забил 7 голов и сделал 5 ассистов в лиге 1 за «МК Донс».