Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Закария может продолжить карьеру в «Арсенале»

«Арсенал» интересуется полузащитником менхенгладбахской «Боруссии» Денисом Закария, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

По информации источника, «канониры» хотят подписать 24-летнего швейцарца на правах свободного агента следующим летом и хотят начать переговоры по поводу предварительного контракта в январе.

True? @Arsenal is interested in Denis Zakaria (24) of @borussia. Zakaria is a free agent in summer pic.twitter.com/c53v9XWN3W — Christian Falk (@cfbayern) October 27, 2021

В сезоне-2021/22 Закария провел 8 матчей за «Боруссию», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 27 миллионов евро, его контракт с нынешним клубом действует до конца июня 2022 года. Ранее сообщалось, что игроком также интересуется «Рома».