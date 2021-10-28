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Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Закария может продолжить карьеру в «Арсенале»

10:36
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«Арсенал» интересуется полузащитником менхенгладбахской «Боруссии» Денисом Закария, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

По информации источника, «канониры» хотят подписать 24-летнего швейцарца на правах свободного агента следующим летом и хотят начать переговоры по поводу предварительного контракта в январе.

В сезоне-2021/22 Закария провел 8 матчей за «Боруссию», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 27 миллионов евро, его контракт с нынешним клубом действует до конца июня 2022 года. Ранее сообщалось, что игроком также интересуется «Рома».

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Иван Торопцев все материалы автора

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