Агент Дркушича: «Мы близки к тому, чтобы Ваня ушел в аренду в «Црвену Звезду»

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы новичка «Зенита» Вани Дркушича, подтвердил, что футболист, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Црвене Звезде».

«Надо подождать еще немного, уже сегодня все решится. Дайте немного времени, потому что мы близки к тому, чтобы Ваня ушел в аренду в «Црвену», — приводит слова Ратковица Sport24.

13 августа «Зенит» объявил о переходе Дркушича из «Сочи». С игроком подписан контракт до 2029 года. СМИ сообщали, что 24-летний словенский футболист отправился в Сербию для подписания контракта с «Црвеной Звездой».