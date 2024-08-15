Ройс перешел в клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси»

Клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» объявил о подписании экс-капитана дортмундской «Боруссии» Марко Ройса.

Ранее 35-летний полузащитник покинул немецкий клуб, за который выступал 12 лет, в связи с истечением контракта. Ройс подписал контракт с «Гэлакси» сроком на 2,5 года.

35-летний Ройс является воспитанником дортмундцев. В 2012 году он перешел в родной клуб из «Боруссии» Менхенгладбах. Всего он провел за черно-желтых 429 матчей, в которых забил 301 гол. Также на счету игрока 48 матчей и 15 голов за сборную Германии, в составе которой он стал чемпионом мира-2014.