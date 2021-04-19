Бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался по поводу информации о создании Суперлиги.

«Я отрицательно отношусь к этому! Одни клубы получат дивиденды, а другие? Я бы не назвал это преступлением, но это неправильно. Люди думают только о себе. Не только российский футбол пострадает, эта лига затронет всех. Включите мозги и не думайте только о себе!» — сказал Хохлов «СЭ»

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков.

(Владислав Флегонтов)