«Тамбов» обратился к Флорентино Пересу с просьбой включить клуб в состав Суперлиги
Пресс-служба «Тамбова» в Twitter обратилась к президенту «Реала» и главе Суперлиги Флорентино Пересу с ироничным сообщением.
«Шансы ФК «Тамбов» продолжить выступления в РПЛ невысоки (особенно, после вчерашнего перформанса «Уфы» в матче со «Спартаком»). Мы готовы рассмотреть предложение о выступлении в Суперлиге», — говорится в сообщении клуба.
В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.
«Тамбов», набрав 13 очков в 26 матчах, располагается на последней строчке в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.
Ранее РФС и РПЛ выступили против создания Суперлиги.
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