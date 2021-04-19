«Тамбов» обратился к Флорентино Пересу с просьбой включить клуб в состав Суперлиги

Пресс-служба «Тамбова» в Twitter обратилась к президенту «Реала» и главе Суперлиги Флорентино Пересу с ироничным сообщением.

«Шансы ФК «Тамбов» продолжить выступления в РПЛ невысоки (особенно, после вчерашнего перформанса «Уфы» в матче со «Спартаком»). Мы готовы рассмотреть предложение о выступлении в Суперлиге», — говорится в сообщении клуба.

Dear Florentino P?rez,



FC Tambov has a pretty low chance of staying in the Russian Premier League next year (especially after yesterday's performance of FC Ufa).



We are open to an offer of participating in The Super League



Yours faithfully, FC Tambov#SuperLeague pic.twitter.com/Aq3rMZyicb — ФК «Тамбов» (@fctambov68) April 19, 2021

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

«Тамбов», набрав 13 очков в 26 матчах, располагается на последней строчке в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Ранее РФС и РПЛ выступили против создания Суперлиги.