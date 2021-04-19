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«Тамбов» обратился к Флорентино Пересу с просьбой включить клуб в состав Суперлиги

15:00
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Пресс-служба «Тамбова» в Twitter обратилась к президенту «Реала» и главе Суперлиги Флорентино Пересу с ироничным сообщением.

«Шансы ФК «Тамбов» продолжить выступления в РПЛ невысоки (особенно, после вчерашнего перформанса «Уфы» в матче со «Спартаком»). Мы готовы рассмотреть предложение о выступлении в Суперлиге», — говорится в сообщении клуба.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

«Тамбов», набрав 13 очков в 26 матчах, располагается на последней строчке в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Ранее РФС и РПЛ выступили против создания Суперлиги.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fctambov68/status/1384110591602688015

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