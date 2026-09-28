Карпин пожаловался на травмы центральных защитников: «Где тонко, там рвется»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о травмах защитников перед BETBOOM товарищеским матчем с Ираном.

Игра состоится в Казани 29 сентября.

«Данилов восстанавливается после воспаления сухожилия. Сколько времени займет, пока не понимаем. Осипенко пропустил четыре дня. Есть у нас проблемы из-за травм. Ибишев тоже два дня не тренировался. Как говорится, где тонко, там рвется. Многие центральные защитники на травмах», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Матч сборных России и Ирана пройдет на стадионе «Ак Барс Арена». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

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