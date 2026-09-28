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Тренер сборной России Карпин: «С Ираном хорошо знакомы, эта команда видоизменилась на чемпионате мира»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от BETBOOM товарищеского матча с Ираном.

Игра состоится в Казани 29 сентября.

«Матвей [Сафонов], скорее всего, сыграет в старте завтра.

С Ираном хорошо знакомы. Эта команда видоизменилась на чемпионате мира. Они перестроились на 5-2-3 или 5-4-1 при обороне. Сейчас, судя по всему, вернулись к игре в четыре защитника снова. Не знаем, какую схему выберут завтра. Не думаю, что это может создать для нас проблемы.

К сожалению, у нас только товарищеские матчи. Больше обращаем внимание на себя. Чтобы увидеть то, над чем мы работаем», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Матч сборных России и Ирана пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

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Валерий Карпин
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