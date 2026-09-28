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Валерий Карпин: «У сборной России есть два французских козыря»

Карпин: «У сборной России есть два французских козыря»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал главные козыри национальной команды в BetBoom товарищеском матче со сборной Ирана.

«Какие козыри в матче? Два козыря французских у нас точно есть, вот они сидят (показывает на Сафонова и Головина. — Прим. «СЭ»)», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Сборные России и Ирана сыграют во вторник, 29 сентября. Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

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