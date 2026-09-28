Сафонов не ответил, кого бы подписал в «ПСЖ» из сборной России: «Доверю это людям, которые лучше разбираются»

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов уклонился от ответа на вопрос, кого бы из национальной команды он подписал в парижский клуб.

«Кого бы из игроков сборной подписал в «ПСЖ»? Если бы я давал правильные советы, меня бы давно уже спросили об этом... Я в воротах играю спокойно. Лучше доверю это людям, которые лучше разбираются», — сказал Сафонов на пресс-конференции.

29 сентября сборная России сыграет со сборной Ирана на стадионе «Ак Барс Арена» в Казане. Начало BETBOOM товарищеского матча — в 19.00 по московскому времени.

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