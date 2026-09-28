Головин о «конфликте» с Соболевым в сборной России: «Это просто шутка, мы хорошо дружим»

Полузащитник сборной России Александр Головин ответил на вопрос о моменте с партнером по национальной команде нападающим Александром Соболевым на тренировке.

Ранее пресс-служба РФС опубликовала ролик, в котором Соболев пытался попасть мячом между ногами Головина, пока тот стоял к нему спиной и наклонился завязать шнурки. Мяч попал хавбеку под коленями и отскочил назад.

Соболев прокомментировал неудачное действие словами «Ой, извини. Ты же знаешь, я случайно. Я же мимо бил, ты знаешь. В сучок попало». Головин спросил форварда «Ты дурак? Дурак что ли?»

«Конечно, это просто шутка. Мы давно знакомы, хорошо дружим. На видео, может, кто-то подумал, что я всерьез отреагировал. Но это только шутки», — сказал Головин на пресс-конференции.

29 сентября сборная России сыграет со сборной Ирана на стадионе «Ак Барс Арена» в Казане. Начало BETBOOM товарищеского матча — в 19.00 по московскому времени.

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