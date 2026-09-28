Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

Головин о «конфликте» с Соболевым в сборной России: «Это просто шутка, мы хорошо дружим»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Полузащитник сборной России Александр Головин ответил на вопрос о моменте с партнером по национальной команде нападающим Александром Соболевым на тренировке.

Ранее пресс-служба РФС опубликовала ролик, в котором Соболев пытался попасть мячом между ногами Головина, пока тот стоял к нему спиной и наклонился завязать шнурки. Мяч попал хавбеку под коленями и отскочил назад.

Соболев прокомментировал неудачное действие словами «Ой, извини. Ты же знаешь, я случайно. Я же мимо бил, ты знаешь. В сучок попало». Головин спросил форварда «Ты дурак? Дурак что ли?»

«Конечно, это просто шутка. Мы давно знакомы, хорошо дружим. На видео, может, кто-то подумал, что я всерьез отреагировал. Но это только шутки», — сказал Головин на пресс-конференции.

29 сентября сборная России сыграет со сборной Ирана на стадионе «Ак Барс Арена» в Казане. Начало BETBOOM товарищеского матча — в 19.00 по московскому времени.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Головин
Александр Соболев
Футбол
Сборная России по футболу
Читайте также
Дебют Клоппа ужасен, не спасает даже железная дисциплина, Германия уже не топ-сборная?! Что происходит с «Немецкой машиной»
Макдэвид — первый, Кучеров — второй, Овечкин не попал в топ-50. Рейтинг лучших игроков НХЛ прямо сейчас
Итальянцы бегут из Серии А. Почему сборная может от этого выиграть
Популярное видео
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2026 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Головин: «Батраков стал увереннее, это видно даже в поведении за полем»
Карпин пожаловался на травмы центральных защитников: «Где тонко, там рвется»
Карпин: «У сборной России есть два французских козыря»
Карпин, Сафонов и Головин о размещении сборной России на новой базе «Рубина»: «Проведем сборы в комфорте»
Карпин — о трансляции матча Россия — Иран на Первом канале: «Это правильно — большой охват»
Тренер сборной России Карпин: «С Ираном хорошо знакомы, эта команда видоизменилась на чемпионате мира»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Карпин пожаловался на травмы центральных защитников: «Где тонко, там рвется»

Головин: «Батраков стал увереннее, это видно даже в поведении за полем»
Новости
RSS RSS
Все новости