Головин: «Батраков стал увереннее, это видно даже в поведении за полем»

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился мнением об игре соотечественника Алексея Батракова, выступающего за «Галатасарай».

«Видно, что Батраков стал чуть увереннее, даже в поведении за полем. Но пока мало времени прошло. Для адаптации надо больше. Думаю, все будет хорошо у него», — сказал хавбек «Монако» на пресс-конференции перед BetBoom матчем против Ирана.

Сборные России и Ирана сыграют во вторник, 29 сентября. Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

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