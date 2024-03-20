Форвард сборной Сербии Тадич: «У России есть отличные футболисты, такие как Головин»

Нападающий сборной Сербии Душан Тадич на пресс-конференции перед товарищеским матчем со сборной России поделился мнением о российских футболистах.

— Мы смотрели последние матчи сборной России. Это прекрасная команда. Завтра нас ждет матч с очень сильным соперником. У России есть отличные футболисты, такие как Головин. Поэтому завтра нас ждет тяжелая игра, — заявил Тадич.

Форвард также поделился мнением о продлении контракта с главным тренером сборной Драганом Стойковичем до 2026 года.

— Мы хорошо к этому отнеслись. Мы со Стойковичем достигли хороших результатов в Лиге наций, на европейской арене. Игроки счастливы, когда приезжают в расположение сборной и тренируются там. Данное развитие событий можно назвать логичным, — добавил Тадич.