Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Александр Дюков: «РФС ценит работу Станислава Черчесова со сборной»

19:15
Теги:

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков после продления контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым заявил, что видит большой потенциал у национальной команды.

«РФС ценит работу Станислава Черчесова с национальной сборной, — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС. — Наша команда досрочно квалифицировалась на Евро-2020, показывает качественный футбол, в нее привлекаются новые молодые игроки. Отдельно хотел бы отметить атмосферу в сборной — она стала очень дружной и позитивной. Сборная сегодня открыта в том числе для болельщиков. Уверен, что у команды большой потенциал и впереди у нас много побед».

Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/211509

Опрос

проголосовало: 7262
Все опросы
Какого результата сборная России добьется на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2020 — против Швеции и Молдавии




Прямой эфир
Прямой эфир