Александр Дюков: «РФС ценит работу Станислава Черчесова со сборной»
19:15
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков после продления контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым заявил, что видит большой потенциал у национальной команды.
«РФС ценит работу Станислава Черчесова с национальной сборной, — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС. — Наша команда досрочно квалифицировалась на Евро-2020, показывает качественный футбол, в нее привлекаются новые молодые игроки. Отдельно хотел бы отметить атмосферу в сборной — она стала очень дружной и позитивной. Сборная сегодня открыта в том числе для болельщиков. Уверен, что у команды большой потенциал и впереди у нас много побед».
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