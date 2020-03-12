Станислав Черчесов прокомментировал подписание нового контракта со сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который 12 марта продлил контракт с национальной командой до 30 декабря 2022 года, прокомментировал продолжение сотрудничества с РФС.

«Как я уже говорил некоторое время назад, после выхода национальной сборной России на Евро-2020 контракт нашего тренерского штаба с РФС предусматривал автоматическое продление на два года, — приводит слова Черчесова пресс-служба РФС. — Но в связи с тем, что чемпионат мира в Катаре пройдет не летом 2022 года, как планировалось ранее, а ноябре-декабре, то имел место лишь технический момент, связанный с изменением дат окончания соглашения. Сегодня соответствующие корректировки были внесены, и мы рады продолжить нашу работу в сборной России. На повестке дня сейчас стоит подготовка к чемпионату Европы, в рамках которой уже в марте мы сыграем выездными контрольные матчи со Швецией и Молдавией».

Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России