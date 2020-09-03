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На матче Венгрия — Россия будет работать итальянская бригада арбитров

14:10
Арбитр Маурицио Мариани будет работать на матче Венгрия — Россия.
Арбитр Маурицио Мариани будет работать на матче Венгрия — Россия.
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Матч группового турнира Лиги наций между сборными Венгрии и России доверено обслуживать итальянскому арбитру Маурицио Мариани, сообщает официальный сайт УЕФА.

Помощниками Мариани станут соотечественники Альберто Тегони и Даниеле Биндони, четвертый рефери — Даниэле Довери.

Матч Венгрия — Россия состоится в воскресенье, 6 сентября. Начало — в 19.00 (мск).

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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