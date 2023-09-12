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Корниленко поздравил Солдатенкова с голом за сборную России

Алина Савинова
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился мнением об игре защитника команды Александра Солдатенкова в товарищеском матче сборной России с Катаром (1:1).

Футболист забил гол на 89-й минуте встречи.

«В первую очередь поздравляю его с первым голом за сборную. Мы за него рады, молодец, для центрального защитника это важно. Да, вышел, команда пропустила, но ничего. Не считаю, что он полностью виноват в голе, это не чисто его ошибка», — цитирует Корниленко Metaratings.ru.

В текущем сезоне 26-летний Солдатенков провел 9 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей. Он выступает за самарскую команду с 2020 года.

Теперь на счету футболиста две игры за национальную команду страны. В ноябре 2022 года защитник принял участие в товарищеском матче против Таджикистана (0:0).

Источник: https://metaratings.ru/news/kornilenko-pozdravil-soldatenkova-s-golom-za-sbornuyu-i-ocenil-ego-igru-283774/
Сергей Корниленко
Футбол
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
Александр Солдатенков
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