17:47 | Футбол — Сборная России

Казахстан – Россия: Черышев оформил дубль

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Нападающий сборной России Денис Черышев забил второй гол в ворота Казахстана в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.

Форвард Артем Дзюба на правом фланге подкараулил отскок после неудавшейся подачи защитника Мариу Фернандеса и здорово подал в штрафную. Черышеву оставалось только подставить ногу.

"СЭ" ведет онлайн-трансляцию матча Казахстан – Россия.

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Чемпионат Европы-2020: расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Казахстан - Россия

 

Результаты опроса

12121 чел.

Как закончится матч отборочного турнира Евро-2020 Казахстан - Россия?
7.1%
Крупной победой Казахстана
20.6%
Победой Казахстана с разностью один-два мяча
16.0%
Результативной ничьей
7.2%
Нулевой ничьей
9.1%
Крупной победой России
40.0%
Победой России с разностью один-два мяча
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