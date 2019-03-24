Казахстан – Россия: Черышев оформил дубль

Нападающий сборной России Денис Черышев забил второй гол в ворота Казахстана в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.

Форвард Артем Дзюба на правом фланге подкараулил отскок после неудавшейся подачи защитника Мариу Фернандеса и здорово подал в штрафную. Черышеву оставалось только подставить ногу.

"СЭ" ведет онлайн-трансляцию матча Казахстан – Россия.

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