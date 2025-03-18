Карпин заявил, что Дзюба будет капитаном сборной России в матче с Гренадой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции перед BetBoom матчем против Гренады подтвердил, что форвард Артем Дзюба будет капитаном национальной команды.

— Какие чувства были, когда вышли на тренировку? Будете капитаном завтра?

Карпин: — Рад, что вы задали этот вопрос не мне. Артем будет завтра капитаном. Артем заслужил, и мне захотелось, чтобы он был в сборной России. Вы считали, что он заслуживал вызов ранее, а я так не считал.

Дзюба: — Ощущения непривычные. Забыто ощущение формы сборной. Но требования те же самые. Капитанство? Валерий Георгиевич вызвал, сказал, что если все будет в порядке — буду капитаном. Это огромная честь. Для меня это то же было неожиданно.

Матч России и Гренады пройдет 19 марта. Начало — в 20.00 мск.