18 марта, 19:31

Карпин заявил, что Дзюба будет капитаном сборной России в матче с Гренадой

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции перед BetBoom матчем против Гренады подтвердил, что форвард Артем Дзюба будет капитаном национальной команды.

— Какие чувства были, когда вышли на тренировку? Будете капитаном завтра?

Карпин: — Рад, что вы задали этот вопрос не мне. Артем будет завтра капитаном. Артем заслужил, и мне захотелось, чтобы он был в сборной России. Вы считали, что он заслуживал вызов ранее, а я так не считал.

Дзюба: — Ощущения непривычные. Забыто ощущение формы сборной. Но требования те же самые. Капитанство? Валерий Георгиевич вызвал, сказал, что если все будет в порядке — буду капитаном. Это огромная честь. Для меня это то же было неожиданно.

Матч России и Гренады пройдет 19 марта. Начало — в 20.00 мск.

«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
  • Захер Мазох

    Сейчас цены растут независимо от курса доллара. Кждый месяц. Не замечаете?

    22.03.2025

  • спас

    Надо знать, что Карпин был хорошим футболистом. И в его практике было много случаев, когда коллеги помогали сделать кому-нибудь рекорд результативности играя на этого кого-то. Это не секрет и Валере ничто челевеческое ни чуждо. Товарняки с "гренадами" ничего вообще не решают кроме повышения имиджа результативным игрокам.

    19.03.2025

  • Porco Rosso

    Доллар за две сотни был уже в мае 2022 г. Во влажных мечтах хохлоботов и либерашек.

    19.03.2025

  • SPT

    Чем закончилось?

    19.03.2025

  • Uncle Бeньсий.

    Капитан Очевидность.))

    19.03.2025

  • Vasiliy Pupkin

    Гренаде, футбольному гегемону, достойный ответ в виде капитана )

    19.03.2025

  • @CSKA@

    кажется артемон у кого то взял в рот и тот попросил пуделя прогнуться

    19.03.2025

  • @CSKA@

    ну это же надо так прогнуться...кто его заставил так ? у кого дрочер отсосал ?

    19.03.2025

  • _Mike N_

    Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин купил дом в Эстонии почти за 1 миллион евро. "Карпин приобрел трехэтажный кирпичный коттедж площадью 567 квадратов в деревне Принги — туристическом месте в 15 километрах от Таллина. За коттедж он отдал 900 тысяч евро, уточняет источник, отмечая, что у Карпина, его жены Дарьи и дочек есть эстонское гражданство.

    19.03.2025

  • _Mike N_

    жалко что не КОбзон !

    19.03.2025

  • _Mike N_

    Спасибо за "патриотичное" фото ! Левая рука Дзюбы заслужила !:laughing::laughing::laughing:

    19.03.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Каков соперник, таков и капитан... Это не футбол, а шоу. Дзюбе дали роль примы в этом дешевом водевиле.

    18.03.2025

  • george64

    Вашими бы устами... Но сильно сомневаюсь. Да и про "дружбу" с американцами я говорил выше. Посмотрим...

    18.03.2025

  • спас

    В 1937 году тоже многие предпологали, чем закончилось...

    18.03.2025

  • Osokin L

    Я бы в нападение Акинфеева поставил в матче с Гренадой. Глядишь еще бы какой-нибудь рекорд побили

    18.03.2025

  • Скабичевский

    У амеров внутренних проблем - до небес. А еще внешняя проблема - Китай. Которого валить нужно. В любом случае, Рыжему и его команде, Россия кровь из носу нужна. Причём нужна, как минимум невраждебная. А для этого - они пойдут во все тяжкие. И поэтому, нас впереди ждёт мноооого интересного. Того, что еще полгода назад казалось немыслимым и ненаучной фантастикой.. И того, от чего у ухилянтов и релокантов будут подгорать пятые точки)

    18.03.2025

  • Захер Мазох

    А если доллар за две сотни? Тоже пофиг?

    18.03.2025

  • Захер Мазох

    Полстраны? Вы шутите.

    18.03.2025

  • Osokin L

    Дзюба имеет уникальный шанс стать одновременно лучшим бомбардиром сборной и самым известным рукоблодом среди футболистов. Такого в истории еще не было.

    18.03.2025

  • Bruno Spencer

    МНе кажется, это такой тончайший троллинг Карпина)) Типа, на, забей Гренаде, чтобы набежали Острова заячьи и начали Дзюбу стебать, что этот буратино только футбольным карликам может забивать))

    18.03.2025

  • george64

    Так то оно так.. Вот только нынешняя администрация не чета предыдущей. И сейчас они это будут усиленно исправлять. И потерю гегемонии, и те плюсы, которые приобрели мы. Как? Да так, как привыкли всегда: через хождение по головам. И я не хочу, чтобы моя страна оказалась в роли одной из таких голов. Хотелось бы ошибаться, но...

    18.03.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Быть добру!

    18.03.2025

  • Пан Юзеф

    Добже! Победы сборной России в этом важном матче!

    18.03.2025

  • КИРИЛСОН

    Продавили Валерия Георгиевича... мотивация только какая, не понятно...

    18.03.2025

  • IQ-87%

    И ее тоже

    18.03.2025

  • Александр Коваль

    Гренады

    18.03.2025

  • IQ-87%

    Дзюба -покоритель Гранады -звучит и где то даже исторически- для любителей точности-Гренады-но это сути не меняет

    18.03.2025

  • marchela13

    Прими таблетку и ложись проспись.

    18.03.2025

  • marchela13

    А я его никогда не уважал,можно сказать терпеть не мог. Игрок был не плохой,но как чел.полное г-о.

    18.03.2025

  • Berkut-7

    Капитанскую повязку пусть на левую руку надевает , правая у него , как известно, не для капитанских повязок.

    18.03.2025

  • semenarsonist

    Игра будет равна..

    18.03.2025

  • Фобия

    Валере не стоит беспокоится за работу! Время рыжих...:innocent:

    18.03.2025

  • Фобия

    Какой президент (зачёркнуто). Какой улей, такой и капитан! :relaxed:?

    18.03.2025

  • Фобия

    Дзюба должен выйти в футболке "Трамп наш", иначе чекист не поймёт! :sunglasses:

    18.03.2025

  • Скабичевский

    Амеры за 20 лет умудрились спустить в унитаз свой безусловный Гегемонаж. Это еще умудриться надо. Так что об их "выигрышах" - непросто говорить. А вот Россия приросла территориями, миллионами новых граждан с этих территорий, стала 4-й экономикой Мира. и т.д. Так шта...)

    18.03.2025

  • Фобия

    Время героев, ёпть...:relieved:

    18.03.2025

  • george64

    Придурошный, блин... )) Отдыхай уже, надоел.

    18.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Всегда говорил о том, что наши цирковые училища недорабатывают. Где новые Дзюбы и Кокорины?:face_with_monocle:

    18.03.2025

  • Заполярье

    ....а чекисты не проиграли? Ну, да...Три дня и три года, это одиноковые временные периоды! Сейчас, пропаганда ненависти и лжи, всем всё объяснит!!!!!!!!!!!!!! :rofl::rofl::rofl::sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth:

    18.03.2025

  • Заполярье

    Какие методички писались из Вашингтонского обкома, такие большевики-террористы и проводили в жизнь!

    18.03.2025

  • SP2

    если бы каждый клоун забивал по 230 - было бы круто!

    18.03.2025

  • СЕРХИО76

    а карпуша то лизун!

    18.03.2025

  • Александр Коваль

    Хутор Костиков есть

    18.03.2025

  • ПАВ___таганрог

    Как онанист может быть капитаном сборной, позорище

    18.03.2025

  • Vitamin007

    Как могут уже извращаются!!! Играют с гренатой, судит узбек (или кто там), капитан зюба! Идиотизм!

    18.03.2025

  • Фобия

    Последний опрос ВЦИОМ о самых значимых людей, в истории России: 1. Дзюба.(футболист). 2. Менделеев.(водка). 3. Павлов. (рефлекс на пропаганду). 4. Ломоносов. ( голосовали в основном боксёры...). 5. Чайковский.(Греф попросил...). 6. Толстой.( писатель). 7. Пётр 1.( подставной). 8. Гагарин.( космонавт). 9. Жуков.( не певец). 10. Киров.( назвать город кличкой, это что-то за гранью человеческого разума, уж назвали бы - Кострикофф).:relaxed:?:relaxed:?:relaxed:?:sunglasses::sunglasses::sunglasses:

    18.03.2025

  • george64

    Да, по сравнению с предыдущей администрацией они на голову дальновиднее. Им не надо объяснять, к чему может привести эскалация. Но!.. Если бы мы проигрывали, черта-с два они озаботились бы, ах, как много погибает людей, лицемеры. Потому что наш проигрыш им выгоден. Просто видят, не получилось, и чем дальше, тем больше козырей у нас. А вот это им уже не выгодно. Потому и "озаботились". И сейчас дербанят Украину, претендуя уже на Одессу. Зачем нам это под боком? Так что тут сплошные интересы, а не гуманитарные соображения. Плюс опять же имидж спасителя мира, как они любят. А вот Украину развели, как последнего лоха. Сначала помахали перед носом морковкой в виде Ес и Нато, снабдили, натравили, нанесли нам ущерб, Европе ущерб, а сейчас пришел новый и говорит: я не при делах, возвращайте все, что получили. )) Ну просто классика развода. В выигрыше только американцы. Случайно?.

    18.03.2025

  • Максим Черный

    Карпин - просто тряпка!

    18.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Нет, ну если считать матч с Гренадой за цирк, то и назначение капитаном Дзюбы, главного клоуна нашего футбола, вполне логично ложится в эту канву. Может, это и есть такой посыл Валеры?:grin:

    18.03.2025

  • Jacky_Dnepr

    Политическое решение. Быдловатые герои, к сожалению, в почёте сейчас.

    18.03.2025

  • Скабичевский

    Дык о "дружбе" и речи не идёт. Рыжий и его команда, на данном этапе - адеквашки. А вот глобалистская шушера ( Демы, Брюссель и Лондон) - те да, упоротые и отмороженные мрази

    18.03.2025

  • george64

    Ага, ненужный... Полстраны будет смотреть. Каждый - по своим причинам, но будут..

    18.03.2025

  • george64

    Им так в смс-ке Дзюба написал, они не проверили. ))

    18.03.2025

  • winvem

    Если это посыл Валеры, то это приемлемо. А если под нажимом…..

    18.03.2025

  • SP2

    «тоже» в данном случае пишется слитно, совсем автор в школе русский язык не учил?

    18.03.2025

  • george64

    Я - за изоляцию! Вот с этими и прочими европами. Не друзья они нам и ничего хорошего от их "дружбы" не жду.

    18.03.2025

  • 36

    "Иди сюда,я тебе панамку поправлю!" Так что,правильнее было бы пригласить сб.Панамы

    18.03.2025

  • Скабичевский

    Как раз наоборот. Матч с НХЛ наглядно и в очередной раз покажет насколько Россия "изолирована".

    18.03.2025

  • george64

    Ну вот нафига нам этот матч с Нхл? Не нравится мне это.. Быть врагом Америки опасно, а быть их другом опасно вдвойне. Это сами американцы говорят и не скрывают. Послать бы их далеко!! И пусть опять доллар за сотню, пофиг!

    18.03.2025

  • Александр Коваль

    Все друг с другом помирились, обнимаются. Чествуют бомбардира, символический удар Кержакова. Песни какие-то дибильные. Капустник какой-то, а не футбол (для любителей каламбуров- Карпустник)

    18.03.2025

  • Porco Rosso

    "Для меня это то же было неожиданно". ********** :man_facepalming: Стыдно должно быть отечественным журналистам не владеть русским языком...

    18.03.2025

  • Кроликоф

    Есть какое то ощущение брезгливости вроде, но с другой стороны какая разница, все равно такие товарняки не смотрел и не собираюсь, и к нынешней сборной отношусь только как к инструменту зарабатывания заинтересованных лиц.

    18.03.2025

  • Александр Коваль

    Какая фамилия интересная. С такой фамилией не грех и в Тюмени потеряться!

    18.03.2025

  • Павел Верещагин

    А чего многие так перевозбудились? Негодуют неистово.:grin: Играем с какой-то Гренадой, никому ненужный матч, впереди ещё долго ничего не светит... Какая разница кто капитан, кто будет играть и т.п.? Посмотрели, если есть желание, и забыли... Зачем нервничать?:wink:

    18.03.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Покер , не меньше Артём

    18.03.2025

  • ValeraK

    Бухаев, исправьте ошибки в тексте!

    18.03.2025

  • ValeraK

    А ну-ка хватит тут скулить! На ночь перед сном не забывайте проговорить 9 раз "Валера, верим!!!"

    18.03.2025

  • ValeraK

    Ну и?)

    18.03.2025

  • Max Zherbunov

    сруляки недовольны

    18.03.2025

  • kotofeyivan

    Быдлятина и публичный онанист...вот это сборная

    18.03.2025

  • SPT

    Предполагаю, что интересы Дзюбы-футболиста лабируют... С чего бы Карпин вдруг передумал

    18.03.2025

  • спас

    Нескромный вопрос - знаешь кто или так, для...?

    18.03.2025

  • Сон Морфей

    Блин и че передернул на камеру и че. Как будто тут целочки собрались одни. Мне Артём не так, что бы и прям нравился, но это не плохо, что принципы проходят. И годами не общаются великие хоккеисты из-за пустой обиды. Валера позвал, Артём пришёл - оба повзрослели, мужики. Артёму желаю удачи, как и нашей сборной, сейчас он в лучшей форме.

    18.03.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Ростов притих, как сельдь под шубой: Его, как псину из избы, Валера ради мира с Бздюбой Швырнул на произвол судьбы...

    18.03.2025

  • Сон Морфей

    Артём, красавец, заслужил. Да он не однозначный персонаж, но это не значит, что позор или ещё что-то!!!

    18.03.2025

  • Сон Морфей

    с чего позорище то???

    18.03.2025

  • Atoms

    Мир?:stuck_out_tongue_winking_eye:

    18.03.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Ростов притих, как сельдь под шубой: Его, как псину из избы, Валера ради мира с Бздюбой Швырнул на произвол судьбы...

    18.03.2025

  • МАО

    он и сейчас обеими руками ЗА

    18.03.2025

  • МАО

    От рождения. Санитарка в роддоме посмотрела - ну глупый...же

    18.03.2025

  • МАО

    Вернул 23 000 и Быстрова ? А Кержа с Шавой подтянул 7

    18.03.2025

  • SPT

    Все ясно!!! Удачи!!!

    18.03.2025

  • Pol Pol

    Ух и дурачёк же он .... Все, все 22 спортиста буду играть в тот день, на Зюбскага .... пасы будут сыпатся .... как из рога изобилия ! Со всех сторон ! Репортёры с камерами, забитый на одну треть, многосотник - стадион, со включёнными на полную телефункенами .... у Пеле такого не было, когда все ждали 1000 гол ! Вот как оказывается просто, можно всё на свете опарафинить ! Нет аналогов !

    18.03.2025

  • Глупый

    ну этот ник уже давно прилип ко мне, как талисман что ли))

    18.03.2025

  • SPT

    Глупый, ты ведь не глупый!!! Зачем так прозываешься?

    18.03.2025

  • SPT

    Нету мочи, нету сил, - Леший как-то недопил, Лешачиху свою бил и вопил: -Дай рубля, прибью а то, я добытчик али кто?! А не дашь - тогда пропью долото! -Я ли ягод не носил? - снова Леший голосил. -А коры по сколько кил приносил? Надрывался издаля, все твоей забавы для, Ты ж жалеешь мне рубля, ах ты тля!

    18.03.2025

  • Хулио из Гондураса

    Масть попёрла...

    18.03.2025

  • SPT

    Двоим никак нельзя, мамка заругает... или папка... кто-то из 30

    18.03.2025

  • Глупый

    надо его не символический удар бить ,а настоящий

    18.03.2025

  • Митек

    Лучше бы Кержа вызвал.

    18.03.2025

  • Александр Коваль

    И Никиту Симоняна

    18.03.2025

  • SPT

    Он будет. Символический удар по мячу бить...

    18.03.2025

  • Глупый

    А КЕржакова почему не вызвал?

    18.03.2025

  • Ментяра

    Вот это нежданчик!

    18.03.2025

  • nampoo

    До абсолютного рекорда голов, забитых за сборную, примерно 12-14 «гренад»…

    18.03.2025

  • Millwall82

    -Как относитесь к Дзюбе? (вопрос Карпину). -Вернул ему 23 тысячи Быстрова. Ибо надо сконцентрироваться на сборную.

    18.03.2025

  • Александр Коваль

    В телепрограмме данное мероприятие называется : " Матч Кубка БетБум". Так что это не просто товарищеский матч ( простите контрольный, если вдруг меня читают сильно впечатлительные осетины), там ещё и Кубок какой-то разыгрывают! И не просто какой-то, а БетБум!

    18.03.2025

  • Gordon

    Неважно. Может и никто. Одного факта достаточно.

    18.03.2025

  • Haiaxi

    Дзюба: - Господин назвал меня любимой женой!

    18.03.2025

  • Gordon

    Давно ли он лучшим бомбардиром стал? :) Сейчас другие много забивают.

    18.03.2025

  • камышанка

    Та же банальность не надоело тему дрочи......во гонять?Сам то сколько передегивал? Не поверю,что святой!

    18.03.2025

  • Владимир К.

    Честно, всё равно. Хоть Роднина.

    18.03.2025

  • Антон Саныч

    Какой соперник, такой и капитан

    18.03.2025

  • Gordon

    Раньше я Карпина уважал. А теперь... Тьфу, мерзость! Сборная, всё-таки, превратилась в клуб по обслуживанию интересов Дзюбы... Ещё и капитан после того, как несколько лет не появлялся... Реальный позор.

    18.03.2025

  • Slim Tallers

    Дзюба был всегда врагом Карпина,а тут,вдруг,чуть-ли не братская любовь. Может, Карпину денег занесли?!

    18.03.2025

  • Evgen

    Валера иди сюда........

    18.03.2025

  • primakow.vlad

    С людями сейчас надо помягше, а на вопросы смотреть ширше.

    18.03.2025

  • Millwall82

    как ЦСКА связан с армией, кроме названия? Уже как лет 30 не связан, ни с армией, ни с обществом ЦСКА.

    18.03.2025

  • инок

    Капитан Дрочевидность. Извините за банальщину, но не удержался.))

    18.03.2025

  • Александр Коваль

    Он ни в Динамо, ми в ЦСКА не играл, не будет он капитаном! Максимум почётным железнодорожником

    18.03.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    Сюр Какой ....ц

    18.03.2025

  • SPT

    Поплыл Валерка.... Не иначе как позвонили...

    18.03.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Пока сборная на обочине, допустимы все варианты состава. Да и Дзюба заслужил право сыграть за сборную, будучи лучшим бомбардиром в РПЛ.

    18.03.2025

  • Max Stch

    заявил или объявил ?

    18.03.2025

  • GeoMaS

    "Дзюба будет капитаном национальной команды перед BetBoom матчем России против Гренады." - Как это будет капитаном перед матчем? И что такое BetBoom? Переведи

    18.03.2025

  • ну будет и будет (с) :rofl:

    18.03.2025

  • Millwall82

    — Какие чувства были, когда вышли на тренировку? - Самые романтические, ну и, епт.

    18.03.2025

  • МАО

    Артёмка заслужил.

    18.03.2025

  • marz

    Позорище

    18.03.2025

  • andy1962

    о как Валеру повело! От ненависти до любви меньше одного шага...Кто же так нажал на Валеру? Думаю, популист Дегтярев.

    18.03.2025

