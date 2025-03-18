Сурикова объявила о начале титульного партнерства на матчи сборной с компанией BetBoom

Заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова объявила о начале титульного партнерства на матчи сборной с компанией BetBoom.

«Приятно объявить о начале титульного партнерства на матчи сборной с компанией BetBoom. Мы уверены, что благодаря этому у нас получится сделать матчи сборной еще интереснее, еще ярче. В плане у нас не только шоу перед матчем, но и новые форматы. Хочу поблагодарить BetBoom за доверие и расширение нашего партнерства», — сказала Сурикова.