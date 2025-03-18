Дзюба о своих словах про сборную Гренады: «Можно сказать, что я переобулся»

Форвард сборной России Артем Дзюба ответил на вопрос, изменил ли он свое мнение о сборной Гренады после приглашения на сбор. Нападающий «Акрона» имеет возможность установить рекорд национальной команды по числу голов — пока у него по 30 мячей вместе с Александром Кержаковым.

— За сутки до вызова вы сказали, что не хотели бы забивать командам уровня Гренады. Вы переобулись? — спросили Дзюбу на пресс-конференции сборной перед матчем.

— Что никогда не меняется, то ваши вопросы — всегда о футболе. Можно сказать, что переобулся. Как любой человек, я склонен где-то говорить неправильно. Может, от обиды. Но я здесь — Валерий Георгиевич [Карпин] пригласил, я приехал.

Сборная России проведет два матча в Москве: 19 марта с Гренадой, а 25 марта — с Замбией.