Главный тренер сборной Кении назвал историческим предстоящий матч против России

Главный тренер сборной Кении Энгин Фират в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча против национальной команды России.

«Мы встречаемся с действительно сильной командой, которая входит в топ-40 лучших в мире. Если не считать матч с Египтом, где был второй состав, то ваша команда не проигрывает больше двух лет», — сказала Фират «СЭ».

Также специалист добавил, что это будет первым матчем сборной Кении против европейской команды.

«С тех пор, как я пришел в сборную Кении, многое поменял тут. Недавно мы играли с Катаром и Ираном, а встреча с Россией станет первым матчем Кении против европейской команды. Это хорошая возможность показать футболистам сборной свой уровень. Для нас это исторический день!» — добавил Фират.

Товарищеский матч сборной России с национальной командой Кении пройдет 16 октября на стадионе «Титаник Мардан».

12 октября национальная команда России обыграла Камерун в рамках товарищеского матча (1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена».