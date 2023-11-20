Хохлов: «Куба — значит Куба. Это лучше, чем не играть»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды против Кубы.

«Сборная играет, она должна жить и играть. Да, тяжело договариваться, но ведь проводятся товарищеские матчи. В данной ситуации это абсолютно нормально. Выбор соперников сейчас небольшой. Сегодня это Куба — значит Куба. Это лучше, чем не играть», — приводит слова Хохлова Metaratings.ru.

Матч Россия — Куба состоится сегодня, 20 ноября, в Волгограде. Начало — в 19.30 мск. Встреча будет учитываться в рейтинге ФИФА.