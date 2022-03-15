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Сегодня, 11:25

Карпин объяснил, почему в сборную России не будут вызваны российские игроки из европейских клубов

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер Валерий Карпин рассказал, что сборную России не будут вызываться игроки из европейских клубов.

«По логистическим причинам было принято решение игроков из европейских клубов на этот сбор не привлекать», — цитирует Карпина сайт РФС.

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта. Сегодня тренерский штаб национальной команды огласил состав команды на сборы, в который вошли 27 футболистов. Полный список — здесь.

Источник: https://rfs.ru/news/215433
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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