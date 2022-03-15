Карпин объяснил, почему в сборную России не будут вызваны российские игроки из европейских клубов

Главный тренер Валерий Карпин рассказал, что сборную России не будут вызываться игроки из европейских клубов.

«По логистическим причинам было принято решение игроков из европейских клубов на этот сбор не привлекать», — цитирует Карпина сайт РФС.

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта. Сегодня тренерский штаб национальной команды огласил состав команды на сборы, в который вошли 27 футболистов. Полный список — здесь.