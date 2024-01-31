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31 января, 16:52

Алдонин надеется, что товарищеский матч с Сербией поможет изменить отношение к России

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборной России и командой Сербии.

Игра пройдет 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве. Она будет учтена в рейтинге ФИФА.

«Сербия — отличный соперник, тем более у нас уже был неплохой оппонент в лице Камеруна, возможно, без суперзвезд, но тем не менее. Если сербы смогут привезти свой сильнейший состав — это будет очень хороший матч для нашей сборной и ее болельщиков. Могут ли некоторые игроки сборной Сербии не захотеть приезжать на эту встречу из-за отношения к нашей стране в мире на текущий момент? Время покажет, у нас уже был подобный случай, когда полузащитник Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич отказался играть в товарищеском матче с нами. Мне бы очень хотелось, чтобы этот матч послужил толчком к этому и мы, так сказать, вернулись на европейскую футбольную арену», — цитирует Алдонина RT.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1266099-aldonin-rossiya-serbiya
Евгений Алдонин
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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