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31 января, 16:04

Булыкин в матче России с Сербией ожидает хорошей игры от обеих команд

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от товарищеского матча между национальыми командами России и Сербии, который состоится 21 марта в Москве.

«Конечно, это очень интересный матч. Во-первых, сборная Сербии очень сильна, играем дома, поэтому будет очень интересно наблюдать за игрой двух команд. Считаю, матч будет практически официально-товарищеской и все захотят себя проявить. Я жду от этого матча, как минимум хорошей игры от двух команд. Ближе к встрече будем смотреть, кто будет участвовать и прикидывать разные расклады», — цитирует бывшего форварда сборной России Vprognoze.ru.

Россия занимает 29-е место в рейтинге УЕФА. Сербия располагается на 19-й строчке.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Булыкин
Футбол
Сборная России по футболу
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