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Инъекция для «Спартака» и Ваноли. После поражения в дерби от ЦСКА в РПЛ красно-белые разгромили «Кубань» в кубковом турнире

«Спартак» со счетом 6:1 победил «Кубань» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России
Максим Никитин
Корреспондент
«Спартак» — «Кубань» — 6:1. Гол Шамара Николсона.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Краснодарцы получили 1:6 на «Открытие Банк Арене».
БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
02 мар, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
6:1
Кубань
Голы
Промес, 6 (1:0), Промес, 17 (2:0), Николсон, 20 (3:0), Джикия, 55 (3:1), Николсон, 62 (4:1), Ларссон, 83 (5:1), Николсон, 86 (6:1)
Спартак
Максименко Кофрие Айртон Джикия (Чернов, 78) Литвинов Бакаев (Игнатов, 69) Мартинс (Денисов, 84) Умяров (Пруцев, 78) Хлусевич Николсон Промес (Ларссон, 70)
Кубань
Нестеренко Эдиев Ведерников (Рыбин, 24) Хомуха Большаков Гурфов (Безденежных, 70) Алейников (Кулишев, 71) Сапета Лаук (Маркин, 82) Сидоров (Карев, 81) Петров
Предупреждения
Хлусевич 47’, Айртон 85’  -  Сидоров 37’, Эдиев 61’, Сапета 89’
Судьи
Бобровский (Санкт-Петербург) Мухтаров (Петрозаводск) Ермаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Безбородов (Санкт-Петербург) Веретешкин (Санкт-Петербург)

Многие справедливо ругали «Спартак» после дерби с ЦСКА за очень грустные 3-5-2 с двумя игроками атаки из десяти полевых, хотя еще на сборах четко определялось, что у нынешнего состава красно-белых больше перспектив в схеме 3-4-3, где три форварда дают намного больше опций в атаке.

В итоге на «Кубань» Ваноли выбрал именно такую схему, в которой нет места потухшему Ларссону, зато очень удобно творческому Бакаеву и профильному крайнему форварду Промесу, которые заняли фланги атаки. А Хлусевич на позиции правого бровочника подменил дисквалифицированного Мозеса. И «Спартак» заиграл совершенно иначе: Мартинс больше не думал об атаке, занимался сохранением мяча и разрушением, а Бакаев с Хлусевичем разрывали правый фланг, генерируя моменты для Шамара Николсона и Промеса.

Оба забили уже в первом тайме: Промес — два (один — с короткого паса Хлусевича, второй — со штрафного), Николсон — один, но тоже с передачи искрившего Даниила. Он еще и сам цель поразил, но мяч не засчитали из-за офсайда Николсона — а так бы уже после первого тайма мог стать абсолютным MVP.

Гостям не помогало даже то, что Роберт Евдокимов отзеркалил построение Ваноли. Хотя для одного гола этого все-таки хватило, но и его автором стал Джикия, срезав мяч в свои ворота после подачи Петрова. Правда, «Спартак» этого не заметил и во втором тайме забил еще трижды — 6:1. Николсон в концовке оформил вальяжный хет-трик.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Кубань&raquo;&nbsp;&mdash; 6:1. Паоло Ваноли. «Мы будем в «Спартаке» до последнего». Ваноли — об исключении из Лиги Европы и своем будущем

Нужно зафиксировать, что москвичи преобразились не только из-за схемы. Бакаев в основе оказал огромное влияние на атаку: совершил больше всего касаний из выдвинутой вперед тройки и чаще всех отдавал под удар партнерам. А также перемещался между линиями и управлял акцентами игры: во втором тайме Зелимхан перешел налево — события переместились вслед за ним. Правда, результативных действий он так и не совершил, но это иногда не важно. В сезоне-2010/11 «Лилль» с Азаром стал чемпионом Франции, но Эден оказался только третьим по «гол+пас» с 17 баллами, тогда как Жервиньо и Мусса Соу сверкали 25 и 28 очками соответственно. Но каждый любитель французского футбола понимал, кто в составе чемпиона лучший. История это подтвердила. Короче говоря, очки за результативные действия ничего не значат.

Например, в концовке впервые в российских турнирах этого сезона забил Ларссон, но он и близко не определял ход встречи, хотя гол получился конфетным.

«Спартак» идет дальше, доказывая, что в этом игровом году он — команда кубковая. Для красно-белых мощнейшая по счету победа — пусть и над 16-м на сегодня коллективом ФНЛ — особо значима. Ваноли и его футболисты получили действенную инъекцию перед трудными встречами в РПЛ с «Динамо» и «Краснодаром».

Квинси Промес
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Кубань
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
6
13
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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