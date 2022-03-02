Инъекция для «Спартака» и Ваноли. После поражения в дерби от ЦСКА в РПЛ красно-белые разгромили «Кубань» в кубковом турнире

Краснодарцы получили 1:6 на «Открытие Банк Арене».

Многие справедливо ругали «Спартак» после дерби с ЦСКА за очень грустные 3-5-2 с двумя игроками атаки из десяти полевых, хотя еще на сборах четко определялось, что у нынешнего состава красно-белых больше перспектив в схеме 3-4-3, где три форварда дают намного больше опций в атаке.

В итоге на «Кубань» Ваноли выбрал именно такую схему, в которой нет места потухшему Ларссону, зато очень удобно творческому Бакаеву и профильному крайнему форварду Промесу, которые заняли фланги атаки. А Хлусевич на позиции правого бровочника подменил дисквалифицированного Мозеса. И «Спартак» заиграл совершенно иначе: Мартинс больше не думал об атаке, занимался сохранением мяча и разрушением, а Бакаев с Хлусевичем разрывали правый фланг, генерируя моменты для Шамара Николсона и Промеса.

Кофрие, Хлусевич, Бакаев и Николсон на поле с первых минут! ???



Наш стартовый состав на матч #СпартакКубань ? pic.twitter.com/yTXPQPVy5x — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 2, 2022

Оба забили уже в первом тайме: Промес — два (один — с короткого паса Хлусевича, второй — со штрафного), Николсон — один, но тоже с передачи искрившего Даниила. Он еще и сам цель поразил, но мяч не засчитали из-за офсайда Николсона — а так бы уже после первого тайма мог стать абсолютным MVP.

Гостям не помогало даже то, что Роберт Евдокимов отзеркалил построение Ваноли. Хотя для одного гола этого все-таки хватило, но и его автором стал Джикия, срезав мяч в свои ворота после подачи Петрова. Правда, «Спартак» этого не заметил и во втором тайме забил еще трижды — 6:1. Николсон в концовке оформил вальяжный хет-трик.

Нужно зафиксировать, что москвичи преобразились не только из-за схемы. Бакаев в основе оказал огромное влияние на атаку: совершил больше всего касаний из выдвинутой вперед тройки и чаще всех отдавал под удар партнерам. А также перемещался между линиями и управлял акцентами игры: во втором тайме Зелимхан перешел налево — события переместились вслед за ним. Правда, результативных действий он так и не совершил, но это иногда не важно. В сезоне-2010/11 «Лилль» с Азаром стал чемпионом Франции, но Эден оказался только третьим по «гол+пас» с 17 баллами, тогда как Жервиньо и Мусса Соу сверкали 25 и 28 очками соответственно. Но каждый любитель французского футбола понимал, кто в составе чемпиона лучший. История это подтвердила. Короче говоря, очки за результативные действия ничего не значат.

Например, в концовке впервые в российских турнирах этого сезона забил Ларссон, но он и близко не определял ход встречи, хотя гол получился конфетным.

«Спартак» идет дальше, доказывая, что в этом игровом году он — команда кубковая. Для красно-белых мощнейшая по счету победа — пусть и над 16-м на сегодня коллективом ФНЛ — особо значима. Ваноли и его футболисты получили действенную инъекцию перед трудными встречами в РПЛ с «Динамо» и «Краснодаром».