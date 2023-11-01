«Краснодар», «Спартак», «Динамо»... Кто-то будет сильно разочарован в Кубке России
|Группа D
|И
|В
|ВП
|ПП
|П
|М
|О
|1. Спартак
|5
|4
|0
|0
|1
|14-9
|12
|2. Динамо
|5
|2
|0
|2
|1
|10-9
|8
|3. Краснодар
|5
|2
|1
|0
|2
|9-7
|8
|4. Пари НН
|5
|0
|1
|0
|4
|5-13
|2
С самой жаркой группой FONBET Кубка России все было понятно изначально. Когда в одном месте собираются «Спартак», «Динамо», «Краснодар» и «Пари НН» — последним лучше тихо отойти в сторонку (что они в итоге и сделали) и тихо наблюдать, кто какое место себе выбьет. С самой горячей встречей тоже все было ясно: «Спартак» и «Краснодар» — это постоянно интригующая вывеска. Но в последнем туре группового этапа она раскручена донельзя.
Здесь — переплетение сразу нескольких дорог. Во-первых, Ивичу никак нельзя проигрывать хотя бы потому, что сзади наступает «Динамо». Парни Лички играют с худшей командой этого розыгрыша Кубка — нижегородцами — и имеют отличные шансы на победу. А если так, то даже в случае успеха в Москве «Краснодар» отправится в Путь регионов. Но вряд ли «быки» хотят упрощать бело-голубым задачу — они точно сделают максимум, потому что только он поможет остаться на Пути РПЛ.
Во-вторых, у «Краснодара» дела и без того расстроились. Гандикап в 7 очков от «Зенита» южане растеряли, теперь у них скромнейшие +2 от питерцев, что команда Семака вполне может отыграть в личной встрече. Какое настроение в клубе, гадать не нужно — на этом фоне падение в Путь регионов (особенно учитывая прошлогодний Суперфинал) будет совсем плохим сигналом.
С «Краснодаром» понятно, но ведь есть еще и «Спартак». Да, лучшая команда группового этапа. Да, уже решили все задачи. Но вокруг Абаскаля осенью такой мрак и тучи, что ничего не значащей эту игру назвать тяжело. Красно-белым сейчас нужна любая победа, и тем более в таком матче. Так что «Спартак» — «Краснодар» — это не просто громкая вывеска, здесь многое на кону...
Сейчас южане лидируют в РПЛ, но, если так и останутся на третьей строчке в кубковой группе, в точности повторится прошлогодняя история «Зенита». Тогда питерцы не осилили борьбу с «Крыльями» и «Спартаком» (красно-белые в итоге выиграли группу). А в Пути регионов сине-бело-голубые далеко не прошли — остановились на 1/4, уступив «Динамо». Вероятно, в России еще не появилась команда, способная осилить два турнира — впрочем, «Краснодар» еще может это опровергнуть.