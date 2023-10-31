Сергеев — снова джокер. Иван обеспечил «Зениту» победу в группе

Сине-бело-голубые одержали непростую победу над «Крыльями Советов» в FONBET Кубке России.

Товарищеский матч

Сразу после жеребьевки группового этапа FONBET Кубка России стало ясно, что «Зенит» без проблем выйдет в плей-офф. Так и произошло: сине-бело-голубые подчеркнуто играли вторым составом в каждом матче этой стадии, но все равно досрочно гарантировали себе место в 1/4 финала Пути РПЛ.

Напротив, «Крылья Советов» осенью были слишком сосредоточены на успешной игре в премьер-лиге и заранее потеряли все шансы на кубковую весну. «Зенит» теоретически мог опуститься на второе место в группе по итогам тура, но вряд ли команду Сергея Семака это беспокоило. Поэтому у вторничного матча были все признаки товарищеского.

Массовая ротация

Впрочем, «Зенит» и раньше относился к Кубку не так серьезно, как к чемпионату. И сейчас стоило ждать от тренерского штаба мощной ротации. Из тех, кто выходил на субботнюю встречу с «Ахматом», в основе остался только Алип — Нуралы пропустит следующую игру РПЛ из-за перебора желтых карточек, так что этот ход Семака объясним.

Кассьерра и Сергеев остались в запасе, Изидор не был готов играть полный матч, поэтому сине-бело-голубые вышли вообще без номинальных нападающих. Еще и схема выглядела диковинно для команды Семака — 3-4-3 с Суторминым, Ерохиным и Мостовым впереди.

«Крылья» тоже изменились до неузнаваемости. У них впереди выездная встреча с «Краснодаром», так что тем более не имело смысла лезть из кожи вон и рисковать лидерами. Хотя некоторые из них вышли: например, капитан Солдатенков и Горшков, игравший на непривычной позиции опорника.

Андрей Мостовой (слева) и Юрий Горшков. Фото ФК «Зенит»

Шаткий старт хозяев

К удивлению, именно волжане создали первый голевой момент, причем уже на первой минуте: Алип ошибся при перехвате, упустил Шитова, но «Зенит» выручил Кержаков. В том же эпизоде болезненный удар получил Хубулов, которого будто бы разозлило такое начало: на стартовых минутах он был очень активен, как и вся команда гостей. Довольно долго «Зенит» вообще не мог выкарабкаться со своей половины поля, а самарцы бомбардировали штрафную Кержакова подачами с угловых.

Сине-бело-голубые опомнились только после десятой минуты и сами чуть не забили со стандарта: Ерохин отлично бил головой, однако на пути мяча в ворота случайно оказался Мостовой. Чуть позже временный центрфорвард «Зенита» нанес еще один опасный удар головой, но «Крылья» выстояли.

Вся основная угроза воротам Ломаева исходила со стандартов, а это показательно. И в атаке, и в обороне хозяев царила несогласованность, которая порой приводила к проблемам. Например, в одном из эпизодов Ренан под давлением дал пас Кержакову дробящим мячом прямо в створ ворот — в ответ Михаил выразил справедливое недовольство.

Михаил Кержаков. Фото ФК «Зенит»

Отмененный и легальный голы Сергеева

Ренан еще и получил раннюю желтую карточку, из-за которой был заменен в перерыве. Ушел с поля и Сутормин, а на газоне появились футболисты основы — Сергеев и Мантуан. Расстановка при этом осталась прежней, как и проблемы. «Крылья» снова начали тайм с убойного момента, причем на этот раз он был тройным: Шитов и дважды Солдатенков в течение пары секунд могли открыть счет, но «Зенит» чудом спасся.

С выходом Сергеева ощутимой остроты впереди не прибавилось, но Иван — классический нападающий, и ему, в отличие от Ерохина, хватило и одного момента, чтобы забить. Гол в ворота бывшей команды он праздновать не стал, зато вместе с Круговым и партнерами отметил рождение дочери Данила. И только после этого главного арбитра Павла Кукуяна отправили смотреть повтор, где он увидел игру Коваленко рукой по ходу результативной атаки.

Нельзя сказать, что отмененный гол раззадорил «Зенит». Нет, темп игры остался тем же, количество брака у обеих команд — аналогично. Но сине-бело-голубые все-таки вырвали победу. Ломаева, скверно играющего ногами, весь первый тайм покусывали прессингом, и после перерыва он решил выбивать мяч вперед. Но так делать тоже плохо, потому что можно легко проиграть борьбу и получить контратаку.

На 87-й минуте мы увидели наглядное подтверждение тому, почему современные тренеры предпочитают разыгрывать мяч от ворот с ближним: Ломаев выбил в центр, Ерохин выпрыгнул выше всех, а Сергеев убежал от Евгеньева с Барачем.

Победа утверждает «Зенит» на первом месте в группе, но эта игра — из тех, что лучше не вспоминать. Промежуточную задачу в Кубке сине-бело-голубые выполнили и, в отличие от прошлого сезона, попали в плей-офф Пути РПЛ.