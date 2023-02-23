«Не «Локомотив» подстроился под Дзюбу, а он под него». Галактионов и Абаскаль — о кубковом дерби

Главные тренеры подводят итоги.

«Локо» немного не хватило тактически, а не физически"

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после поражения в матче FONBET Кубка России от «Спартака» (0:1) отметил, что причина провала его команды в первом тайме — не плохие физические кондиции, а также рассказал о роли Дзюбы.

— Ваша команда создает два момента в концовке игры — и создает их возрастной Дзюба. Это и есть атакующий футбол, о котором вы говорили?

— Ни в одном из интервью мы не говорили, что команда будет играть в атакующий футбол. Стоит быть более внимательным к цитатам и к изданиям, которые их перепечатывают. Что касается развития голевых эпизодов, то неважно, кто их создает: молодой игрок или взрослый Дзюба.

Что в первом тайме у нас не получилось — это факт. Что касается второго тайма и того давления, которое мы создавали, сказал ребятам, что от этого надо отталкиваться.

— В чем причина такой разницы в таймах?

— К сожалению, [в первом тайме] недостаточно активно и агрессивно играли, и за это поплатились. Но второй тайм — другой. Вышедшие на замену добавили креатива. В первом тайме дело было не в физическом состоянии. Ключевое — игровые нюансы. Потом могли сравнять и выйти дальше вперед.

— В каком состоянии сейчас команда?

—Наш уровень готовности позволяет играть, как во втором тайме, с первых минут. Именно в игровых моментах были проблемы в первом тайме. Уровень подготовленности показал, что команда была в движении, заставила соперника ошибаться, была близка к тому, чтобы сравнять счет. Но немного не хватило именно тактически, не физически. Мы абсолютно уверены, что команда прибавит и по качеству, и по уму.

— Вопрос по новичкам. Как оцените их игру?

— Состояние Дзюбы позволяет ему играть весь матч. Он цеплялся за мячи, партнеры за счет него были достаточно активны, поэтому замена ему не требовалась. Когда он только пришел, медобследование показало, что он в находится в хорошем состоянии. Другой вопрос, что ему еще предстоит наладить взаимодействие с партнерами, но это вопрос времени.

— Именно Дзюба подбадривал партнеров по ходу игры. Есть ли фактор Дзюбы в команде? Может, он уже стал лидером и достоин быть капитаном?

—Ну, капитан у нас есть. Это Дмитрий Баринов, и это не обсуждается. Он вносит свои аспекты по руководству внутри команды и по взаимодействию с тренерским штабом.

Что касается вливания Дзюбы, то не команда подстроилась под него, а он под нее. Это очень важный момент. Он внес необходимые эмоции. У него горят глаза, он хочет работать, играть и решать. Сейчас команде необходим нужный импульс. Дзюба же своей харизматичностью и эмоциональностью дал команде определенные моменты, и пока все идет хорошо. Надеемся, что дальше будет лучше.

— Как оцените игру другого дебютанта, Смольникова?

— От него ожидали определенных нюансов в игре, и сегодня у него получилось что-то лучше, что-то хуже. Мы проговорим, разберем это. И обязательно улучшим.

— «Локомотиву» не хватает сыгранности?

— Вливание в команду новых футболистов требует времени, а новички появились у нас поздно — за 10 дней до матча Кубка. Конечно, необходимо время. Но мы прекрасно понимаем, что должны давать результат, потому нацелены на работу. У нас есть еще один матч, и мы приложим все силы и умения, чтобы навязать сопернику борьбу и пройти дальше.

— Оцените игру Максима Глушенкова.

— Я уже сказал, что игроки, которые вышли на замену, усилили игру команды — внесли свежесть, скорость, остроту. В том числе и Максим. Хорошие передачи, отыгрыши. Опять же, когда мы готовимся к игре, мы понимаем, кто может дать скорость с первых минут, а кто способен усилить игру команды. Возможно, в следующей игре это будут другие футболисты. Я за здоровую конкуренцию. У нас еще есть несколько дней. Посмотрим, как Глушенков восстановится. Надеюсь, что все будут здоровы, а дальше решим.

Гильермо Абаскаль. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Это была копия осенней игры»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что впервые в жизни работал в таком холоде. Но назвал это интересным опытом.

— Сейчас такое ощущение, что мы повторили матч с «Локомотивом» спустя три месяца. Первый тайм — доминирование, владение мячом, с хорошими вертикальными передачами, моментами. Тем не менее, мы снова получаем урок, который уже получали здесь. Матч длится не 45 минут. Мы во втором тайме слишком сильно опустились, давали сопернику играть. Мне кажется, это была абсолютная копия осенней игры. Мы должны извлечь этот урок — и двигаться вперед.

— Сегодня на поле вышли 11 россиян. Не было ли их преимуществом то, что они с детства привыкли к морозам?

— Прежде всего важно понимать, что когда мы определяем стартовый состав, то принимаем во внимание, кто лучше готов, кто может помочь. Это самое главное. Но с утверждением я, конечно, согласен. Если футболисты с детства привыкли к такой температуре и таким полям, часто играли в подобных условиях, это для них не в новинку. Здесь особенно важна коммуникация и взаимодействие. Конечно, мы принимали решение, учитывая это. По походу холода — да. Ужасный мороз. Первый раз в своей жизни такой холод, очень интересный опыт.

— Промес во втором тайме отлично играл в защите. Это была такая установка?

— Когда мы начинали терять контроль над игрой, то понимали, что крайние защитники «Локомотива» играют очень высоко, подключаются. Если мы успеваем играть с ними, то можем спокойно блокировать их подачи.

Когда Игнатов и Зиньковский устали и уже не успевали, мы старались делать замены. Все три были такими.

— Не отвлекает ли то, что в ваш адрес идет много комплиментов, называют конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство?

— Надеюсь, я правильно понял вопрос. Начну издалека. Когда я завершил карьеру футболиста, мне было 18 лет. Я был в академии «Барселоны» и у меня был момент самодавления. Семья и друзья видят, как ты попадаешь в такую значимую академию. Так и создается серьезное давление. Это большой клуб и от тебя ждут многого.

Да, комплименты отвлекают, скажу на своем опыте. Лучше их не чувствовать и не воспринимать. Так бывает, что в один все получается, а в другой — уже нет. Я стараюсь донести свой урок до команды — все комплименты обманчивы: сегодня мы хороши, а завтра мы проиграем, и все поменяется.

Сегодня я получил удовольствие от игры своей команды. То, с каким желанием и настроем они сегодня вышли, сделало меня счастливым. Что касается предсезонного турнира, то я получил удовольствие, видя, как справляется моя команда.

— Сочетание игроков стартового состава было вынужденным из-за травм или дисквалификаций?

— Нет. Это был не вынужденный выбор. Пробиваться в состав непросто, у нас очень высокая конкуренция. Некоторые не могли играть. Но не могу сказать, что мы были вынуждены выбирать именно такой состав. Ребята это заслужили. Я доволен тем, как мы начали — первый тайм. Играли на непростом поле, против сложного соперника и после длинной паузы.