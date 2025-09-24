«Знамя Труда» — «Чайка»: трансляция матча Кубка России онлайн

«Знамя Труда» и «Чайка» встретятся в матче Кубка России

«Знамя Труда» и «Чайка» встретятся в матче четвертого раунда Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 24 сентября. Игра пройдет на стадионе «Знамя Труда» в Орехово-Зуево и начнется в 18.30 по московскому времени.

Следить за основными событиями игры «Знамя Труда» — «Чайка» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире матч покажет сайт matchtv.ru.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.

24 сентября 2025, 18:30. Знамя Труда (Орехово-Зуево)

На пути к четвертому раунду «Знамя Труда» победило «Динамо» Барнаул со счетом 2:1 и «Темп» (1:0). «Чайка», выступающая в первой лиге, стартует в Пути регионов с четвертого раунда.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, победивший «Ростов» в финале сезона-2024/25 (0:0 в основное время, 4:3 по пенальти).