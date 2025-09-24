«Фанком» — «Уфа»: трансляция матча Кубка России онлайн

«Фанком» и «Уфа» встретятся в матче Пути регионов Кубка России

«Фанком» и «Уфа» встретятся в матче четвертого раунда Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 24 сентября. Игра пройдет на стадионе «ВятСШОР» в Кирове, стартовый свисток — в 18.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями игры «Фанком» — «Уфа» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире матч покажет сайт matchtv.ru.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.

24 сентября 2025, 18:00. ВятСШОР (Киров)

В Пути регионов «Фанком» победил кировское «Динамо» (1:1, пенальти — 13:12) и «Химик» (0:0, пенальти — 4:3). «Уфа» вместе с другими клубами первой лиги начинает с четвертого раунда.

Обладателем Кубка России является ЦСКА, победивший «Ростов» в финале сезона-2024/25.