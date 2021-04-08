Сергей Жуков: «Проход ЦСКА в полуфинал будет очень достойным подарком для Акинфеева»

Сергей Жуков, солист группы «Руки вверх!» и друг вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, поделился ожиданиями от матча армейцев с тульским «Арсеналом» в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Результат в сегодняшнем матче будет зависеть от многих факторов, — сказал Жуков «СЭ». — Очень хочется, чтобы у Игоря Акинфеева был прекрасный день рождения. Проход в полуфинал будет очень достойным подарком для него и всей команды. Глупо сейчас ждать и требовать каких-то чудес. Рано еще оценивать как-то работу Олича. Это мы все с вами обсудим через год. Возможно, через полгода мы будем говорить о возможностях и перспективах Олича. А сейчас нужно самим ребятам понимать, что они с тульским «Арсеналом» уже обжигались. И сегодня им нужно доказать, что тот матч был ошибкой (в матче 22-го тура ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2, — прим. «СЭ»). Будем надеяться».

Матч «Арсенал» — ЦСКА пройдет сегодня, 8 апреля. Начало — в 19.30 мск.

(Артем Бухаев)