Жеребьевка полуфинала БЕТСИТИ Кубка России пройдет 9 апреля

Жеребьевка полуфинала БЕТСИТИ Кубка России состоится 9 апреля, сообщает официальный Telegram-канал Российского футбольного союза (РФС).

В жеребьевке примут участие Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Руслан Нигматуллин, а также звездные болельщики команд-полуфиналистов. Мероприятие состоится в 18.00 (мск).

На данный момент известны два участника полуфинала БЕТСИТИ Кубка России: «Ахмат» и «Локомотив». Еще два полуфиналиста определятся сегодня, 8 апреля. Ими станут победители матчей «Крылья Советов» — «Динамо» (начало — в 17.30 мск) и «Арсенал» — ЦСКА (19.30 мск).