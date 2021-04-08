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Жеребьевка полуфинала БЕТСИТИ Кубка России пройдет 9 апреля

12:36
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Жеребьевка полуфинала БЕТСИТИ Кубка России состоится 9 апреля, сообщает официальный Telegram-канал Российского футбольного союза (РФС).

В жеребьевке примут участие Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Руслан Нигматуллин, а также звездные болельщики команд-полуфиналистов. Мероприятие состоится в 18.00 (мск).

На данный момент известны два участника полуфинала БЕТСИТИ Кубка России: «Ахмат» и «Локомотив». Еще два полуфиналиста определятся сегодня, 8 апреля. Ими станут победители матчей «Крылья Советов» — «Динамо» (начало — в 17.30 мск) и «Арсенал» — ЦСКА (19.30 мск).

Дополнительная информация:

https://t.me/rfsruofficial/628

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/4 финала, жеребьевка, пары, расписание матчей, результаты игр, новости, обзоры




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