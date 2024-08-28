Полузащитник «Акрона» Хубулов оценил решающий пенальти «Зениту»

Полузащитник «Акрона» Владимир Хубулов поделился мнением о своем решающем голе в серии послематчевых пенальти против «Зенита» в матче 3-го тура FONBET Кубка России по футболу.

— Каково забить решающий пенальти «Зениту»?

— Ощущения самые приятные. Так получилось, что решающий удар довели именно мне — большое спасибо.

— Знали, что будете идти пятым в списке?

— Да, когда назывались фамилии, спросили, готов ли я. Я сказал, что готов.

— Был ли мандраж?

— Не было. Просто в такие моменты нужно подходить уверенно — без задней мысли, что можешь промахнуться. Просто спокойно ударил в угол и забил, — цитирует Хубулова Metaratings.ru.

27 августа «Акрон» обыграл «Зенит» в серии пенальти. В серии одиннадцатиметровых победный гол забил Хубулов (5:4).