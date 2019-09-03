Жеребьевку 1/16 финала Кубка России покажут в прямом эфире
15:39
В среду, 4 сентября состоится жеребьевка 1/16 финала Кубка России.
В церемонии примут участие генеральный секретарь РФС Александр Алаев, глава РПЛ Сергей Прядкин, руководство ПФЛ, а также представители клубов-участников Кубка.
Жеребьевка будет показана в прямом эфире на канале «Матч ТВ», это произойдет впервые в истории турнира. (Иван Торопцев)
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи
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