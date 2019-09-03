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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Жеребьевку 1/16 финала Кубка России покажут в прямом эфире

15:39
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В среду, 4 сентября состоится жеребьевка 1/16 финала Кубка России.

В церемонии примут участие генеральный секретарь РФС Александр Алаев, глава РПЛ Сергей Прядкин, руководство ПФЛ, а также представители клубов-участников Кубка.

Жеребьевка будет показана в прямом эфире на канале «Матч ТВ», это произойдет впервые в истории турнира. (Иван Торопцев)

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