Жеребьевку 1/16 финала Кубка России покажут в прямом эфире

В среду, 4 сентября состоится жеребьевка 1/16 финала Кубка России.

В церемонии примут участие генеральный секретарь РФС Александр Алаев, глава РПЛ Сергей Прядкин, руководство ПФЛ, а также представители клубов-участников Кубка.

Жеребьевка будет показана в прямом эфире на канале «Матч ТВ», это произойдет впервые в истории турнира. (Иван Торопцев)