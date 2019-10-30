«Зенит» назвал состав на матч 1/8 финала Кубка России с «Томью». В заявку не попал нападающий Артем Дзюба. Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявлял, что не будет предоставлять отдых лидерам.

«Зенит»: Васютин, Смольников, Ракицкий, Осорио, Жирков, Шатов, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.

«Томь»: Сиукаев, Шумских, Печников, Каккоев, Шурыгин, Казанков, Шалаев, Калинский, Сасин, Плетнев, Тлупов.

Матч начнется в 20.00 по московскому времени.