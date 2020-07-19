«Зенит» — «Спартак»: Жиго сравнял счет в матче, но гол отменили из-за офсайда
19:15
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго забил гол в ворота «Зенита» на 43-й минуте матча полуфинала Кубка России, но мяч не засчитали, так как 26-летний футболист находился вне игры. Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
Сперва главный арбитр матча Сергей Иванов засчитал гол Жиго, но после подсказки ВАР взятие ворот было отменено.
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