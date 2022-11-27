«Зенит» — «Спартак»: зенитовец Вендел избежал наказания. Куда смотрел судья?

На 57-й минуте матча 6-го тура группового этапа Кубка России-2022/23 «Зенит» — «Спартак» арбитр Владимир Москалев, находясь в неплохой позиции, не зафиксировал фол Вендела, не остановил игру и не применил к нарушителю правил дисциплинарную санкцию.

Зенитовец отмахнулся и ударил Романа Зобнина рукой. За фол бразилец должен был получить предупреждение, однако судья после этой отмашки продолжил матч, а затем, если судить по его действиям, показанным во время телетрансляции, никак не наказал Вендела.

Эпизод с нарушением правил Вендела на Романе Зобнине.

Видимо, такое поведение арбитра как раз и вызвало реакцию тренерского штаба «Спартака». Потому и последовало удаление одного из помощников Гильермо Абаскаля.

Эпизод с нарушением правил Вендела на Романе Зобнине.

Нужно отметить, что Москалев долгое время воздерживался от применения санкций, несмотря на то, что игра получилась очень нервной. В первом тайме он не наказал предупреждениями Родригао и Зобнина. В лучшем случае судья ограничивался устными внушениями.