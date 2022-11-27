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«Зенит» — «Спартак»: зенитовец Вендел избежал наказания. Куда смотрел судья?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Эпизод с нарушением правил Вендела на Романе Зобнине.
Эпизод с нарушением правил Вендела на Романе Зобнине.
Эпизод с нарушением правил Вендела на Романе Зобнине.
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На 57-й минуте матча 6-го тура группового этапа Кубка России-2022/23 «Зенит» — «Спартак» арбитр Владимир Москалев, находясь в неплохой позиции, не зафиксировал фол Вендела, не остановил игру и не применил к нарушителю правил дисциплинарную санкцию.

Зенитовец отмахнулся и ударил Романа Зобнина рукой. За фол бразилец должен был получить предупреждение, однако судья после этой отмашки продолжил матч, а затем, если судить по его действиям, показанным во время телетрансляции, никак не наказал Вендела.

Эпизод с нарушением правил Вендела на Романе Зобнине.
Эпизод с нарушением правил Вендела на Романе Зобнине.

Видимо, такое поведение арбитра как раз и вызвало реакцию тренерского штаба «Спартака». Потому и последовало удаление одного из помощников Гильермо Абаскаля.

Эпизод с нарушением правил Вендела на Романе Зобнине.
Эпизод с нарушением правил Вендела на Романе Зобнине.

Нужно отметить, что Москалев долгое время воздерживался от применения санкций, несмотря на то, что игра получилась очень нервной. В первом тайме он не наказал предупреждениями Родригао и Зобнина. В лучшем случае судья ограничивался устными внушениями.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Кубок России
Зенит 0
Спартак 0
2-й тайм

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Роман Зобнин
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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