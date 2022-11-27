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«Зенит» — «Спартак»: футболисты устроили потасовку после столкновения Родригао и Николсона

Иван Торопцев
Корреспондент
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Во время матча 6-го тура групповой стадии Кубка России «Зенит» — «Спартак» произошла потасовка.

Инцидент возник во втором тайме после того, как защитник команды из Санкт-Петербурга Родригао столкнулся с форвардом красно-белых Шамаром Николсоном в борьбе за мяч.

Оба футболиста получили по желтой карточке после того, как потасовка была остановлена.

Также главный судья встречи Владимир Москалев наказал показал желтые карточки полузащитников Далера Кузяева и Романа Зобнина, которые выясняли отношения в другой части поля во время возникшей паузы.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Зенит» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Кубка России
Кубок России. Группа B
27 нояб, 16:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

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28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
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Испания
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2.34

ТБ 2.5

23%

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Аргентина 2
Мексика 0
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ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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