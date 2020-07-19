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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Зенит» — «Спартак»: все голы матча

19:19
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В матче 1/2 финала Олимп-Кубка России «Зенит» принимает «Спартак» на «Газпром Арене».

Счет с пенальти открыл нападающий хозяев Артем Дзюба.

В конце первого тайма Александр Соболев сравнял счет.

Через минуту Далер Кузяев снова вывел хозяев вперед.

Зенит — Спартак

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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