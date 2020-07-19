«Зенит» — «Спартак»: все голы матча
19:19
В матче 1/2 финала Олимп-Кубка России «Зенит» принимает «Спартак» на «Газпром Арене».
Счет с пенальти открыл нападающий хозяев Артем Дзюба.
Гол Артёма Дзюбы с пенальти.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 19, 2020
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В конце первого тайма Александр Соболев сравнял счет.
Через минуту Далер Кузяев снова вывел хозяев вперед.
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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»
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