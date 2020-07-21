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«Зенит» — «Спартак»: судья Иванов совершил две ошибки, а не одну

07:57
19 июля. «Зенит» — «Спартак» — 2:1. 19 июля. «Зенит» — «Спартак» — 2:1.
19 июля. «Зенит» — «Спартак» — 2:1.
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Как стало известно «СЭ», оценка арбитру Сергею Иванову будет снижена не за одну ключевую ошибку, а за две.

19&nbsp;июля. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Судья Сергей Иванов успокаивает Артема Дзюбу (слева) после стычки с&nbsp;Александром Соболевым.Такое судейство не нужно ни «Спартаку», ни «Зениту»

Помимо ошибки на 21-й минуте, когда только после вмешательства видеоарбитров Евгения Турбина и Андрея Болотенкова был назначен 11-метровый удар в ворота «Спартака», судья не вынес второе предупреждение Александру Соболеву и не удалил с поля нападающего красно-белых.

— Это была хорошая работа судьи. Мне понравилось, что он строго давал желтые карточки. Однако не обошлось без ошибок. В ситуации, где была массовая конфронтация игроков, он не выполнил инструкцию УЕФА. Надо было наказывать желтыми карточками, — сказал на брифинге для СМИ руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.

Он говорил о конфронтации на 39-й минуте, которая произошла из-за конфликта между Артемом Дзюбой и Соболевым после грубого фола спартаковца на Ярославе Ракицком. Форвард «Зенита» за это нарушение правил получил предупреждение, а за стычку с зенитовцем должен был во второй раз увидеть перед собой желтую карточку.

19 июля. «Зенит» — «Спартак» — 2:1.
19 июля. «Зенит» — «Спартак» — 2:1.

Следовало наказать и Дзюбу. Но у него желтая карточка была бы первой.

Иванов поступил вопреки существующим инструкциям и указаниям. Он подозвал к себе обоих футболистов и ограничился устным внушением. Возможно, решил не накалять и без того напряженную обстановку. (Александр Бобров)

Зенит — Спартак

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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