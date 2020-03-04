«Зенит» прошел «Ахмат» в Кубке России. Исход встречи решил гол Жиркова в дополнительное время

«Зенит» стал первым полуфиналистом Олимп — Кубка России. Команда из Санкт-Петербурга на выезде одержала волевую победу над «Ахматом» в дополнительное время со счетом 2:1.

Счет в матче открыли грозненцы: в первом тайме пенальти реализовал полузащитник Одисе Роши. Во второй половине «Зенит» сравнял счет: отличился нападающий Эмилиано Ригони. Основное время матча закончилось вничью — 1:1.

Победу «Зениту» принес точный удар полузащитника Юрия Жиркова в первом дополнительном тайме.

В 1/2 финала «Зенит» встретится с победителем пары «Спартак» — ЦСКА. Игра состоится 23 марта.

Олимп — Кубок России

1/4 финала

«Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:2 д.в. (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Роши, 59 — с пенальти (1:0). Ригони, 78 (1:1). Жирков, 97 (1:2).

«Ахмат» (Грозный): Городов, Ненахов, Анхель, Семенов, Богосавац, Роши (Х.Кадыров, 112), Глушаков (Харин, 82), Иванов, Исмаэл (Раванелли, 91), Бериша, Ильин (Мбенг, 74).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев, Ракицкий, Иванович, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев, Малком, Сутормин (Шатов, 64), Ерохин (Жирков, 64), Ригони (Осорио, 106).

Предупреждения: Иванов, 56. Исмаэл, 67. Ненахов, 71. Анхель, 86. Раванелли, 114.

Судьи: Волошин (Смоленск). Болотенков, Мосякин (оба — Москва).

ВАР: Карасев (Москва). Демешко (Химки).

4 марта. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 16411 зрителей.