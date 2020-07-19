«Зенит» обыграл «Спартак» и сыграет с «Химками» в финале Кубка

«Зенит» победил «Спартак» в полуфинале Олимп-Кубка России — 2:1. Все три мяча были забиты в первом тайме.

Счет открыл с пенальти форвард «Зенита», воспитанник красно-белых Артем Дзюба. В добавленное к первому тайму время Александр Соболев сравнял счет после навеса Зелимхана Бакаева, однако через минуту Далер Кузяев забил победный мяч после прохода и прострела Малкома.

В концовке первого тайма не был засчитан гол Самюэля Жиго, отмененный благодаря ВАР.

«Зенит» в финале Кубка встретится с «Химками», которые ранее обыграли на выезде «Урал» — 3:1. Решающая игра состоится в Екатеринбурге 25 июля, начало — в 17.00 по московскому времени.

Олимп — Кубок России

1/2 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 2:1 (2:1)

Голы: Дзюба, 24 — с пенальти (1:0). Соболев, 45+1 (1:1). Кузяев, 45+3 (2:1).

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Осорио, 77), Ракицкий, Иванович, Жирков, Барриос, Кузяев (Сутормин, 90), Дуглас Сантос (Оздоев, 62), Малком, Дзюба, Азмун (Дриусси, 90).

«Спартак»: Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Гапонов (Рассказов, 53), Айртон, Крал, Бакаев, Умяров (Тил, 70), Соболев, Ларссон (Мирзов, 87).

Предупреждения: Дуглас Сантос, 2. Барриос, 17. Ракицкий, 27. Соболев, 39. Айртон, 74. Джикия, 81. Кузяев, 81. Оздоев, 89. Жиго, 90+1.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Хатуев (Грозный), Данченко (Уфа).

ВАР: Турбин (Дмитров). Болотенков (Москва).

19 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».