Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:30

«Балтика» — «Ахмат»: смотреть трансляцию матча Кубка России в прямом эфире

Канал «Матч Премьер» начнет видеотрансляцию матча «Балтика» — «Ахмат» в 20.25 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тренер Мирослав Ромащенко.
Мирослав Ромащенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сегодня «Балтика» в Калининграде сыграет на своем поле против грозненского «Ахмата» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу во вторник. Встреча пройдет 31 октября на «Ростех Арене», начало — в 20.30 по московскому времени.

Видеотрансляцию матча «Балтика» — «Ахмат» можно будет смотреть в прямом эфире на канале «Матч Премьер» по подписке, начиная с 20.30 мск. «Матч ТВ» бесплатно покажет игру в 21.30.

Следите за ключевыми событиями встречи «Балтика» — «Ахмат» с помощью матч-центра «СЭ».

«Ахмат» тренера Мирослава Ромащенко с 7 баллами занимает третье место. Команда Сергея Игнашевича располагается на второй строчке с 9 очками.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».

Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Балтика
0
Читайте также
Норвежцы первыми вляпались в скандал из-за фтора. Но понять, кто виноват, невозможно
Лионель Месси остается лучшим футболистом мира почти 20 лет
Spiegel: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за высказываний
Задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе
Общее число жертв аварии на шахте в Караганде достигло 46
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Машкарин: «Допускаю, что ЦСКА включится в чемпионскую гонку»
«Балтика» — «Ахмат»: стартовые составы на матч Кубка России
«Зенит» против «Крыльев» и «Балтика» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матчей дня Кубка России
«Зенит» — «Крылья Советов»: Ренан и Коваленко выйдут с первых минут
«Локомотив» — «Рубин»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России в прямом эфире
«Сочи» — «Факел»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России в прямом эфире
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Крылья Советов»: Ренан и Коваленко выйдут с первых минут
Новости
RSS RSS
Все новости